2022/07/13 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفَذَ الفنان العراقي بلال بشير، لوحةٌ بعنوانِ (قادمون يا نينوى) لمناسبةِ تحريرِ الموصل من عصاباتِ داعش الارهابية.وذكر بيان لوزارة الثقافة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “جاءَ تَنفيذُ هذهِ اللوحة عام ٢٠١٧ عِندَ إقامةَ معرضاً بعنوانِ (النصرُ المبين) في دائرةِ الفنون العامة، واللوحةَ بقِياسِ ١٠٠سم & ٨٠ سم، وٱستخدمَ فيها الفنان الأسلوبَ الواقعْي […]

ظهرت المقالة بالذكرى الخامسة لتحرير الموصل..



فنان ينفذ لوحة فنية بعنوان ” قَادِمُونَ يا نَينَوى” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالذكرى الخامسة لتحرير الموصل.. فنان ينفذ لوحة فنية بعنوان ” قَادِمُونَ يا نَينَوى”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالذكرى الخامسة لتحرير الموصل.. فنان ينفذ لوحة فنية بعنوان ” قَادِمُونَ يا نَينَوى”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).