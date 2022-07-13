التجارة تصدر توجيها للمواطنين بشأن حصة مادة الطحين

2022/07/13 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، المواطنين الى مراجعة الوكلاء لتسلم حصصهم بعد توزيعها اكثر من (4) ملايين كيس طحين.

وذكر اعلام التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب تدعوا المواطنين الى مراجعة وكلاء الطحين لتسلم حصصهم من الطحين"، مؤكدةً "تجهيز الوكلاء بأكثر من (4) ملايين كيس ضمن مخصص الحصة الرابعة".

وأضافت أن "مدير عام الشركة أثير داود سلمان أكد إن عملية إنتاج وتوزيع الطحين مستمرة خلال عطلة عيد الأضحى وبانسيابية عالية"، مشيراً إلى "تجهيز الوكلاء بكمية تزيد عن (4) ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية وان التوزيع مستمر دون انقطاع".

وأكدت "على توفر الخزين الكافي من الحبوب، وان تنسيقا عاليا يجري بين شركتي تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب لإجراء المناقلات اللازمة من أجل توفير كميات الحنطة بما يؤمن حاجة المحافظات والعمل بوتيرة متصاعدة لإنتاج وتوزيع الحصص المقررة".

وأشارت الى "متابعة لجان الفروع الرقابية والنوعية لعملية التوزيع طيلة أيام عطلة العيد في معظم المحافظات للإشراف المباشر على تجهيز الوكلاء والمواطنين ولضمان ايصال نوعية جيدة من الطحين بالمواصفات القياسية المعتمدة".

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