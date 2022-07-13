مكتب المالكي ينفي تسجيل صوتي متداول للاخير ويؤكد تزييفه تقنياً

2022/07/13 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، تسجيل صوتي متداول للاخير، فيما أكد تزييفه تقنياً.وقال مكتب المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تسجيلا صوتيا مفبركا يتميز بتقليد مقبول لصوت نوري المالكي يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية".وأكد ان "ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لايعود للمالكي، وان وما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق".واشار الى ان "تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمرّ فيه العملية السياسية والواقع العراقي ويعطي مؤشراً على ان الاعداد له كان اعدادا مسبقاً".ودعا مكتب المالكي وسائل الاعلام الى "الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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