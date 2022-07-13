وزير الموارد المائية يتفقد أعمال تأهيل سد حديثة

2022/07/13 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاربعاء، أعمال التأهيل الجارية في سد حديثة في محافظة الأنبار من قبل ملاكات الوزارة العاملة في السد.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الوزير رافقه في زيارته المستشار الفني للوزارة و مدير عام الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة وقائممقام حديثة ومدراء […]

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