2022/07/13 | 14:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hk-DbNfLEkI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ائتلاف دولة القانون يخالف الجميع: نوري المالكي هو الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ائتلاف دولة القانون يخالف الجميع: نوري المالكي هو الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).