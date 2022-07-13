2022/07/13 | 14:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U-7f5trwMVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يعلن حصيلة عمليات تهريب المشتقات النفطية في نشرة الـ2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يعلن حصيلة عمليات تهريب المشتقات النفطية في نشرة الـ2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).