البرلمان العراقي يدرس تشريع قانون حظر المثلية: نريد حماية المجتمع من التفكك

2022/07/13 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العراق، كثر الحديث عن المثلية، التي رفضها أغلبية الشارع العراقي، مع وجود بعض من يدعو إلى حماية المثليين وعدم قتلهم، إلا أن التحركات الشعبية والسياسية والدينية، تشدد على منع انتشار هذه الظاهرة في العراق.والحادثة شدد على رفضها في … Readmore

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