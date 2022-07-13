الموارد المائية تعلن انخفاض الخزين المائي بنسبة 60%

2022/07/13 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الخزين المائي في العراق بنسبة 60٪؜ مقارنة بالعام الماضي، فيما أكدت أن نسبة الإيرادات المائية مع المعدل العام هي الأدنى منذ 100 عام.[…]

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