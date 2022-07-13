انخفاض الليرة التركية بعد خفض فيتش تصنيفا الائتماني

2022/07/13 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت العملة التركية الليرة”أمام الدولار الأمريكي بعد عطلة بأربعة أيام في تركيا، خفضت فيها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا السيادي.

وذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الأربعاء أن العملة التركية تراجعت 0.6% أمام الدولار لتسجل 17.4256 مقابل الدولار.

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