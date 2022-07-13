مكتبه: التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي مفبرك وتم اعداده مسبقا

2022/07/13 | 14:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند ائتلاف دولة القانون ، ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي مفبرك يتميز بتقليد مقبول لصوت نوري المالكي يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية .

واكد المكتب الاعلامي لرئيس الائتلاف ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، ان ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لايعود للمالكي ، وما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق”.

واضاف ، ان تداول وبث هذا التسجيل ياتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمرّ فيه العملية السياسية والواقع العراقي ويعطي مؤشرا على ان الاعداد له كان اعدادا مسبقا”.

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