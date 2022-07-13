الرئيس الايراني يحذر: اي مساس بوحدة اراضينا سيقابل برد حاسم

2022/07/13 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، من أن “أدنى تحرك ضد وحدة أراضي إيران، سوف يقابل برد حاسم”، مشددا على أنه “لا يحق لأحد التحدث بلغة القوة مع الشعب الإيراني”.وقال إبراهيم رئيسي: “إيران تراقب بدقة جميع التطورات في المنطقة، ولن … Readmore

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