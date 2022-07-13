إيران: طهران والرياض مهتمتان بعقد اجتماعات أخرى

2022/07/13 | 14:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، 13 تموز، 2022، إن طهران والرياض مهتمتان بإجراء مزيد...

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