مستشار الكاظمي يوضح تأثير ركود الاقتصاد العالمي المحتمل على العراق

2022/07/13 | 14:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حدَّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، 13 تموز، 2022، عاملين...

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