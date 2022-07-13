2022/07/13 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

بدأ الاجتماع الرباعي المتعلق بإيصال شحنات الحبوب الأوكرانية المتوقفة عبر البحر الأسود، اليوم الأربعاء، في اسطنبول بعيد الساعة 14,15 (11,15 ت غ)، كما قال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس.

وتضم هذه المحادثات خبراء عسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، بهدف إنشاء ممرات آمنة عبر البحر الأسود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء المحادثات الروسية الأوكرانية بشان أزمة الحبوب في اسطنبول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء المحادثات الروسية الأوكرانية بشان أزمة الحبوب في اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).