2022/07/13 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سافانا أول كلبة تسير حول العالم.تبناها توم تورسيتش من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، خلال جولته مشيًا على الأقدام حول العالم.قرّر تورسيتش القيام بذلك عقب وفاة صديقة له.استغرقت الرحلة 7 سنوات، شابها تأخير لأسباب عدة مرتبطة بالمرض وجائجة "كوفيد-19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترافقا لـ7 سنوات.. قابلوا أول كلبة عبرت العالم سيرًا على الأقدام مع صاحبها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترافقا لـ7 سنوات.. قابلوا أول كلبة عبرت العالم سيرًا على الأقدام مع صاحبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).