الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 2.1 مليون برميل يوميا في 2023

2022/07/13 | 15:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية تسير على “حبل مشدود” بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.وأضافت الوكالة أن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يوميا فقط في أغسطس/آب مع التخلص من تخفيضات أوبك+.[…]

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