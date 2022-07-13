2022/07/13 | 15:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 98_hUXGeGkQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أٌم تخاطب أولادها الشهداء: گبل مانام يومية أفرشلكم للشاعر إبراهيم الطعماوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أٌم تخاطب أولادها الشهداء: گبل مانام يومية أفرشلكم للشاعر إبراهيم الطعماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).