الذهب يستقر عالمياً مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

2022/07/13 | 15:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: استقرت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية.وانخفضت أسعار المعدن الأصفر هامشيا في المعاملات الفورية بنسبة 0.04% إلى 1725.56 دولار للأونصة، ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة …

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