الموارد: نوزع الحصص المائية بشكل عادل ومنصف

2022/07/13 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، 13 تموز، 2022، أعمال التأهيل الجارية...

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