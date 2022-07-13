2022/07/13 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حسام عبد الحسين إن عدد المعامل المتوقفة بعد ٢٠٠٣ هي ٢٠٠ معمل تابعة الى...

ظهرت المقالة أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق أولاً على المسلة.

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