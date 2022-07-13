2022/07/13 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، جاهزية أسطولها لتنفيذ الرحلات العكسية لنقل الحجاج إلى أرض الوطن.

وأكد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، جاهزية أسطول الناقل الوطني لتنفيذ الرحلات العكسية لنقل حجاج بيت الله الحرام الى أرض الوطن وفق خطة خدمية موسعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تصدر تنويها بشأن الرحلات العكسية للحجاج العراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تصدر تنويها بشأن الرحلات العكسية للحجاج العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).