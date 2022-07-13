2022/07/13 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إصدار الإحصائية المتعلقة بنظام إدارة الوثائق الوطني.وقال مدير قسم تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمد عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصدر الإحصائية المتعلقة بنظام إدارة الوثائق الوطني المركز الخبري الوطني.

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