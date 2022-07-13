2022/07/13 | 15:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة عراقي يراقب سقوط طائرة وسط معركة ملحمية اثناء تحرير الموصل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي يراقب سقوط طائرة وسط معركة ملحمية اثناء تحرير الموصل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي يراقب سقوط طائرة وسط معركة ملحمية اثناء تحرير الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).