تصريح جديد من بدر حول رفض العامري الترشيح لرئاسة الوزراء

2022/07/13 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق القيادي في منظمة بدر محمد البياتي اليوم الأربعاء على رفض رئيس تحالف الفتح هادي العامري الترشيح لرئاسة الوزراء.وقال البياتي لوكالة ايرث نيوز انه “البيان الذي صدر من الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري حول رفض ترشحه لرئاسة الوزراء بعد تقديم اسمه من قبل كافة اعضاء كتلة الفتح” مبينا انه “لايريد ان […]

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