2022/07/13 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شبكة تلفزيون الصين الدولية، إن باحثين صينيين بجامعة جامعة تشونجتشينج جياوتونج طورا تقنيات جديدة، تحول رمال الصحراء إلى تربة خصبة للزراعة عن طريق بعض المواد التي يتم إضافتها إلى التربة، بهدف منح جزيئات الرمال نفس الخصائص الميكانيكية التي تتمتع بها التربة.



ونشرت الصحيفة صوراً حديثة لما وصل إليه العلماء، الذين يعملون في المشروع منذ عام 2017.

وتبرز أهمية هذا المشروع بسبب مواجهة العالم لأزمة غذاء وسط تحذيرات من المتخصصين، بوصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لم تحدث منذ سنوات، بما يضع ضغوطاً على جميع دول العالم، وخاصة الدول ذات الكثافة السكانية العالية للبحث عن كل الوسائل الممكنة لزيادة إنتاجها الزراعي.

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