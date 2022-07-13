سجود كشف عورة بعض المجتمعات المريضة

2022/07/13 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تعبير عن فرحتها بالحصول على الميدالية الذهبية في سباق مئة متر للسيدات في دورة ألعاب البحر المتوسط سجدت العدّاءة المصرية بسنت حميدة على الأرض شاكرةً الله على ما حقّقته من إنجاز كبير لها ولبلدها، ولكن هذه الرياضيّة كانت ترتدي أثناء السباق والسجود شورت قصير، فثار الإسلاميون في هجوم حاد

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