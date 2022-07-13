ايران.. القبض على “شبكة ارهابية” تتمركز في كردستان العراق

2022/07/13 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” ، اليوم الاربعاء، أنه تم إلقاء القبض على عناصر “شبكة إرهابية” لها صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق شمال غربي البلاد.وقالت “إرنا” أن “الشبكة كانت على صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيرانية”.

واضافت أن “قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على جميع عناصر هذه المجموعة المكونة من 10 أشخاص”.

واوضحت “إرنا” أن “الشبكة كانت تنوي القيام بعمليات تخريب وتفجيرات والهجوم على المراكز والمرافق الحيوية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إنشاء حواجز طرق وابتزاز المواطنين، بمن فيهم رجال أعمال محليون”.

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