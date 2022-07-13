بسبب أزمة الغاز… دعوات في برلين لإطفاء أضواء المباني العامة

2022/07/13 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت عمدة العاصمة الألمانية برلين فرانتسيسكا غيفي عن تأييدها لإطفاء الإضاءة بعد منتصف الليل في مبانٍ عامة في المدينة مثل مبنى البلدية الأحمر، أو معلم بوابة براندنبورغ.

وقالت:” في الوضع الذي نحن فيه يجب دراسة كل الاحتمالات لترشيد استهلاك الطاقة”.

وقالت غيفي إن قطع إنارة بعض المباني بعد منتصف الليل حل وسط معقول “المهم أن نُرشد أولا في المجالات التي لا يكون فيها الأمر مؤلماً”.

وحث سباستيان ستسايا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في برلمان برلين، بدوره في مطلع الأسبوع على إطفاء الإنارة بعد منتصف الليل في مبانٍ عامة مثل برج الإذاعة أو بوابة براندنبورغ، أو عمود النصر، بسبب لدرة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

وفي ذات السياق، اقترح كريستيان شتروبيله عضو البرلمان الاتحادي عن حزب الخضر، الالتفات إلى إنارات الإعلانات وقال على تويتر:” الكل يتحدث عن الاستحمام بمياه باردة، لكن إذا كان ترشيد استهلاك الكهرباء أمرا رائجا على هذا النحو، فيجب أولا إطفاء لافتات النيون الدعائية في كل المدن وليس اعتباراً من الشتاء”.

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