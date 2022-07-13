البيت الأبيض يكشف ما إذا كان بايدن سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في السعودية

2022/07/13 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يُخطط لعقد مؤتمر صحفي رسمي في السعودية "حتى الآن" وأكدت أن البيت الأبيض لا يزال يعمل على منح الصحفيين تصريحا لتغطية اللقاءات الثنائية التي سيعقدها بايدن في ال

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