جونسون يقدم طلبا بحجب الثقة عن حكومته

2022/07/13 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوريس جونسون قدم طلب بحجب الثقة .

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