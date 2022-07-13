إيران تعتقل خلية إرهابية مدعومة من إقليم كردستان

2022/07/13 | 16:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلنت وزارة الامن الايرانية، 07/13/2022، القبض على عناصر بخلية تابعة لانفصاليين اشرار شمال غربي...

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