2022/07/13 | 16:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن سيكون صريحاً مع إسرائيل حول...

ظهرت المقالة الأمن القومي الأميركي: بايدن سيصارح اسرائيل بجهودنا لإبرام اتفاق مع إيران أولاً على المسلة.

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