رئيس الوزراء السريلانكي يصدر قرارا بفرض حظر التجول وقانون الطوارئ

2022/07/13 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أصدر رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، قرارا اليوم الأربعاء بالفرض الفوري لحظر التجول وفرض قانون الطوارئ على مستوى الجزيرة.وأوضحت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية أن رئيس الوزراء أمر أيضا قوات الأمن باعتقال من يتصرفون بطريقة …

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