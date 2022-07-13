الصين تطلق قمرا اصطناعياً جديداً لنقل البيانات

2022/07/13 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وأُطلق القمر الصناعي "تيانليان II-03" ، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3بي"، وفقا …

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