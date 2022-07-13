2022/07/13 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية تسير على “حبل مشدود” بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة الدولية تكشف توقعاتها للطلب على النفط حتى 2024 المركز الخبري الوطني.

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