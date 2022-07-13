تفاهمات كردية جديدة بشأن منصب رئيس الجمهورية

2022/07/13 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

كشف عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاربعاء، عن وجود تفاهمات جديدة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فيما يخص منصب رئيس الجمهورية.

وقال الفتلاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك رسائل ايجابية تلقاها الاطار التنسيقي من الحزبين الكرديين تشير الى وجود تفاهمات جديدة حول منصب رئيس الجمهورية وحسم هذا الملف قريباً".

واضاف، ان "المباحثات ستكون مكثفة بعد انتهاء عطلة العيد بين جميع الكتل السياسية لحسم الملف الأكبر وهو تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي".

ووفقا لجميع المؤشرات، فحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، يتمسك بمرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في مقابل تمسك الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، بمرشحه ريبر أحمد.

وبحسب الدستور الذي اقر سنة 2005، لا يتمتع رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، إذ حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

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