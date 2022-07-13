رفع 12 قنبلة هاون من مخلفات الحرب السابقة في ميسان

2022/07/13 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في ميسان.اليوم الأربعاء، عن رفع 12 قنبلة هاون من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية.وذكرت المديرية في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “مفارزها رفعت وعالجت قنابل هاون عدد (12) متعددة الاحجام من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية”.وأشارت إلى “نقلها وإيداعها في الغرفة […]

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