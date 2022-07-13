2022/07/13 | 16:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي القوة الجوية: متمسكون بقحطان جثير وصلاحيته مطلقة باستبعاد أو جلب اللاعبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/13 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي القوة الجوية: متمسكون بقحطان جثير وصلاحيته مطلقة باستبعاد أو جلب اللاعبين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي القوة الجوية: متمسكون بقحطان جثير وصلاحيته مطلقة باستبعاد أو جلب اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).