نائب عن الاطار التنسيقي محذرا الكاظمي:

2022/07/13 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد

البلداوي، رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي، الأربعاء، من حضوره مؤتمر

الرياض "التطبيعي".

وقال البلداوي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مؤتمر الرياض المزمع عقده

في العاصمة

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