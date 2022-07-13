الأمن العراقي يضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية

2022/07/13 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الأربعاء، حصيلة عملياته ضد مهربي

المشتقات النفطية في مناطق ومدن العراق.

ووفقا للحصيلة التي نشرها الجهاز فإنه

تم ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من

المشتقات النفطية.

وأشار إل

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