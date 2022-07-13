14 تموز ثورة كانت أم إنقلاب - جعفر المظفر

2022/07/13 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر الرابع عشر من تموز : ثورة كانت أم انقلاب (1)إن التقييم السياسي والفكري لأي حدث تاريخي كبير غالباً ما يتعرض إلى أخطاء قد تؤسس لنتائج معاكسة واستنتاجات ضدية فيما لو لم يتبع طريقة تقسيم التاريخ إلى مراحل ومن ثم دراسة كل مرحلة على حدة بما فيها من أحداث أساسية وعلى ضوء وحدة أو ترابط أو جدلية السبب والنتيجة.وإذا كان الإيمان ب ( تمرحل ) التاريخ هو مسألة هامة فإن القدرة على اصدار أحكام صائبة س ......





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