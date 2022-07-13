بسبب السرعة الزائدة.. إصابة سبعة أشخاص بحادث سير قرب محافظة الديوانية

2022/07/13 | 16:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة سبعة أشخاص بحادث سير، قرب محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، إن “سيارة من نوع (ستاركس) فقد سائقها السيطرة عليها، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى الى انقلابها وإصابة سبعة اشخاص بجروح، على طريق آل بدير – الفجر قرب محافظة الديوانية، جنوب العراق”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث”.

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