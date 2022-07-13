رسميا.. البرازيلي رافينيا برشلوني

2022/07/13 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برغم ضائقته المالية، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنكليزي، حسب ما أعلن في بيان الأربعاء.

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