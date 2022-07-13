ميسان.. معالجة قنابل غير منفلقة على الحدود مع ايران

2022/07/13 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في ميسان، اليوم الأربعاء، عن معالجة قنابل غير منفلقة من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية.وقالت المديرية في بيان، ان “مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة قامت برفع ومعالجة قنابل هوان عدد ( ١٢) متعددة الاحجام من مخلفات الحرب السابقة في منطقة الطيب الحدودية مع ايران”.وأضافت انه “تم نقلها وإيداعها في الغرفة الحصينة لحين تسليمها لاحقاً إلى مديرية الهندسة العسكرية لغرض اتلافها من قبلهم اصوليا”.

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