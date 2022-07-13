لعطلة لا مثيل لها.. اكتشف 10 من

2022/07/13 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك في أنّ جزر المالديف تُعتبر الملاذ الإستوائي الأمثل ووجهة للحالمين، حيث توفّر الفلّل العائمة فوق المياه كل ما يحتاجه الزائر لقضاء عطلة لا مثيل لها.

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