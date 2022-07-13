2022/07/13 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستغرقون جميعًا، ولات حين مندَم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يحذر الاطار.. ستغرقون جميعا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر يحذر الاطار.. ستغرقون جميعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).