محلل: مشاركة الكاظمي بمؤتمر الرياض محاولة يائسة لاستهداف محور المقاومة

2022/07/13 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي , الأربعاء , ان مشاركة الكاظمي في مؤتمر الرياض التتطبيعي له عدة اهداف في مقدمتها محاولة لاخراج العراق عن دائرة محور المقاومة والحياد ودفع المنطقة نحو اللاستقرار.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/ إن “الإشارات الواضحة التي جاءت عن مؤتمر الرياض تؤكد على فرض مؤامرة التطبيع […]

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