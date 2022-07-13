عقوبة تهريب النفط تصل الى السجن والغرامة بـ 5 اضعاف الكمية المهربة

2022/07/13 | 16:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حدد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء 07/13/2022 العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة تهريب...

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