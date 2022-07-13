ريال مدريد يوقع عقد رعاية مع شركة BMW الألمانية

2022/07/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وقع نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الأربعاء، عقد رعاية مع شركة BMW الألمانية للسيارات.

حيث ستكون الشركة في موسم 2022/2023 مسؤولة عن توفير السيارات لنجوم الفريق الأول للنادي.

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