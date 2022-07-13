مروحية تركية تستهدف منازل المواطنين في نينوى

2022/07/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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شنت طائرات مروحية تركية، الاربعاء، هجوما على منزلين في ناحية بعشيقة بالموصل دون معرفة الخسائر البشرية. وذكر مصدر امني لـ (بغداد اليوم) ان "مروحيتين تركية شنتا هجوما بواسطة الرشاشات الثقيلة على منزلين في ناحية بعشيقة ". واضاف ان "الهجوم كحصلة اولية لم يسفر عن اصابات يتم التاكيد من مصادر اخرى لبحث تفاصيل الهجومة وهوية الطائرات".

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